ВкусВилл заявил о внутреннем сбое, из-за которого перестал работать сайт

Торговая сеть «ВкусВилл» подтвердила информацию о сбое, который вызвал приостановку работы сайта и мобильного приложения. Заявление компании опубликовано в телеграм-канале.

«У нас, действительно, произошёл внутренний сбой, в связи с чем временно приостановлена работа сайта и мобильного приложения. Изменения в конфигурации отсутствуют, подозрительных входов или утечки данных нет, что исключает кибератаку», — говорится в сообщении.

На данный момент онлайн-платформы не работают, но специалисты уже заняты восстановлением их функциональности. При этом офлайн-магазины продолжают работу в обычном режиме.