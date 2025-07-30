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Регион
30 июля, 10:31

ВкусВилл заявил о внутреннем сбое, из-за которого перестал работать сайт

Обложка © ТАСС / Алексей Зотов

Обложка © ТАСС / Алексей Зотов

Торговая сеть «ВкусВилл» подтвердила информацию о сбое, который вызвал приостановку работы сайта и мобильного приложения. Заявление компании опубликовано в телеграм-канале.

«У нас, действительно, произошёл внутренний сбой, в связи с чем временно приостановлена работа сайта и мобильного приложения. Изменения в конфигурации отсутствуют, подозрительных входов или утечки данных нет, что исключает кибератаку»,говорится в сообщении.

На данный момент онлайн-платформы не работают, но специалисты уже заняты восстановлением их функциональности. При этом офлайн-магазины продолжают работу в обычном режиме.

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Напомним, что сегодня, 30 июля, около полудня клиенты «ВкусВилла» начали массово жаловаться на сбои в работе цифровых сервисов. Неполадки затронули как мобильное приложение, так и веб-версию — система выдавала ошибки, не давая оформить заказы.

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Милена Скрипальщикова
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