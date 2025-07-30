В работе «ВкусВилла» произошёл массовый сбой

Сегодня около полудня клиенты торговой сети «ВкусВилл» стали массово жаловаться на перебои в работе цифровых сервисов компании. По данным пользователей, проблемы возникли как в мобильном приложении, так и в веб-версии платформы — система выдавала ошибки, делая невозможным оформление заказов. Об этом свидетельствуют данные сервиса Downdetector.

Согласно поступающим данным, сбои затронули покупателей из разных регионов России. Наибольшее количество жалоб поступило из Москвы — около четверти от общего числа обращений. Значительные неполадки также зафиксированы в Новгородской области (16%), Санкт-Петербурге (11%), Подмосковье (10%) и Забайкальском крае (9%). Проблемы охватили территорию от северо-западных до дальневосточных регионов страны.

Пользователи сообщают о различных неисправностях: полном отказе сервиса, ошибках при формировании заказов, некорректном отображении информации на сайте и сбоях в работе мобильного приложения. Во многих случаях система либо не запускалась, либо переставала работать при попытке добавить товары в корзину.