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Регион
30 июля, 10:03

В работе «ВкусВилла» произошёл массовый сбой

Downdetector: Пользователи сообщили о сбое в работе ВкусВилла

Обложка © ТАСС / Евгений Мессман

Обложка © ТАСС / Евгений Мессман

Сегодня около полудня клиенты торговой сети «ВкусВилл» стали массово жаловаться на перебои в работе цифровых сервисов компании. По данным пользователей, проблемы возникли как в мобильном приложении, так и в веб-версии платформы — система выдавала ошибки, делая невозможным оформление заказов. Об этом свидетельствуют данные сервиса Downdetector.

Согласно поступающим данным, сбои затронули покупателей из разных регионов России. Наибольшее количество жалоб поступило из Москвы — около четверти от общего числа обращений. Значительные неполадки также зафиксированы в Новгородской области (16%), Санкт-Петербурге (11%), Подмосковье (10%) и Забайкальском крае (9%). Проблемы охватили территорию от северо-западных до дальневосточных регионов страны.

Пользователи сообщают о различных неисправностях: полном отказе сервиса, ошибках при формировании заказов, некорректном отображении информации на сайте и сбоях в работе мобильного приложения. Во многих случаях система либо не запускалась, либо переставала работать при попытке добавить товары в корзину.

Владелец «Дикси» прокомментировал информацию о массовом сбое
Владелец «Дикси» прокомментировал информацию о массовом сбое

А накануне произошёл сбой в работе сетей аптек «Столички» и «Неофарм». В Роскомнадзоре отметили, что причины произошедшего выясняются. Тем не менее признаков DDoS-атаки не зафиксировано.

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Никита Никонов
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