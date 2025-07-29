Владелец «Дикси» прокомментировал информацию о массовом сбое

Владелец сети магазинов «Дикси» опроверг заявление о сбое в рабочей сети. В пресс-службе «Магнита» заявили ТАСС , что это не соответствует действительности.

Ранее несколько Telegram-каналов сообщили, что у сети супермаркетов «Диски» в Москве произошли масштабные сбои. Однако, как оказалось, работа нарушена не была, магазинны функционируют в штатном режиме.