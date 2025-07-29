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29 июля, 18:54

Владелец «Дикси» прокомментировал информацию о массовом сбое

Владелец сети магазинов Дикси опроверг информацию о массовом сбое

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Владелец сети магазинов «Дикси» опроверг заявление о сбое в рабочей сети. В пресс-службе «Магнита» заявили ТАСС, что это не соответствует действительности.

Ранее несколько Telegram-каналов сообщили, что у сети супермаркетов «Диски» в Москве произошли масштабные сбои. Однако, как оказалось, работа нарушена не была, магазинны функционируют в штатном режиме.

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На протяжении дня говорилось о приостановке работы сети аптек «Столички». Сбои в кассовом оборудовании и системах учёта вынудили закрыть все точки сети. Вскоре после этого аналогичные трудности были зафиксированы и в аптеках «Неофарм», а также в клинике «Семейный доктор». В Роскомнадзоре отметили, что причины произошедшего выясняются. Тем не менее признаков DDoS-атаки не зафиксировано.

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Юлия Сафиулина
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