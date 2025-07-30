В РПЦ рассказали, почему православие — религия сильных и успешных личностей

Православие способствует не только духовному развитию, но и формированию сильных, деятельных личностей, достигших успеха в науке и экономике. Такое заявление сделал профессор Роман Силантьев, возглавляющий Центр географии и религии РПЦ.

«Я полагаю, что князь Владимир выбрал религию в основном как человек, который искал Бога и нашёл Бога в нашей вере. А положительные эффекты тоже сыграли свою роль. Именно христианство обеспечивало за всю мировую историю самый мощный научный прорыв, создание самых эффективных систем хозяйствования. То есть это религия сильных, эффективных людей, помимо того, что она ведёт к Богу, позволяет спасти душу», — пояснил эксперт в беседе с «Радио 1».

Как отметил Силантьев, становление русского народа и российской государственности напрямую связано с принятием православия. По его мнению, без этой религии славянские племена могли так и остаться разобщёнными, подобно многочисленным этническим группам Индии, где отсутствие единой веры привело к сохранению языческого разнообразия.

Кроме того, специалист констатировал повышение интереса к вере в условиях современных вызовов. Он связал этот феномен с переосмыслением жизненных ценностей и привёл в пример увеличение числа молодых людей, посещающих богослужения даже в будние дни.