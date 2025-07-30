Матвиенко назвала условие прекращения любого актуального военного конфликта

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко подчеркнула, что урегулирование любых текущих конфликтов, включая украинский, возможно исключительно через устранение их первопричин. Такое заявление она сделала в Женеве на дискуссии шестой Всемирной конференции спикеров парламентов, проходившей под эгидой темы «Мир в смятении: парламентское сотрудничество и многосторонний подход к решению проблем во имя мира, справедливости и процветания каждого».

«Все нынешние конфликты, включая украинский, имеют шанс на урегулирование только в случае устранения их первопричин. Пора запускать дипломатические ресурсы на полную мощь, и в первую очередь — ресурсы международных организаций», — добавила Матвиенко.

По словам председателя Совфеда, истинное предназначение международных объединений заключается в служении всему мировому сообществу на основе всеобщих демократических принципов, как это делают Межпарламентский союз или БРИКС. Недопустимо действовать в угоду интересам отдельных стран или группировок, допуская при этом двойные стандарты.