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Регион
30 июля, 11:22

Матвиенко назвала условие прекращения любого актуального военного конфликта

Матвиенко: Все современные конфликты можно разрешить, устранив их первопричины

Валентина Матвиенко. Обложка © council.gov.ru

Валентина Матвиенко. Обложка © council.gov.ru

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко подчеркнула, что урегулирование любых текущих конфликтов, включая украинский, возможно исключительно через устранение их первопричин. Такое заявление она сделала в Женеве на дискуссии шестой Всемирной конференции спикеров парламентов, проходившей под эгидой темы «Мир в смятении: парламентское сотрудничество и многосторонний подход к решению проблем во имя мира, справедливости и процветания каждого».

«Все нынешние конфликты, включая украинский, имеют шанс на урегулирование только в случае устранения их первопричин. Пора запускать дипломатические ресурсы на полную мощь, и в первую очередь — ресурсы международных организаций», — добавила Матвиенко.

По словам председателя Совфеда, истинное предназначение международных объединений заключается в служении всему мировому сообществу на основе всеобщих демократических принципов, как это делают Межпарламентский союз или БРИКС. Недопустимо действовать в угоду интересам отдельных стран или группировок, допуская при этом двойные стандарты.

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Напомним, что 27 июля Валентина Матвиенко прибыла в Женеву для участия в VI Всемирной конференции спикеров парламентов, намеченной на 28-30 июля. Вместе с председателем верхней палаты российского парламента в составе делегации заявлены зампредседателя СФ Константин Косачев, зампредседателя Государственной Думы Пётр Толстой, председатель Комитета ГД по международным делам Леонид Слуцкий.

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Ольга Сливченко
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