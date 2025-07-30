Матвиенко назвала условие прекращения любого актуального военного конфликта
Матвиенко: Все современные конфликты можно разрешить, устранив их первопричины
Валентина Матвиенко. Обложка © council.gov.ru
Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко подчеркнула, что урегулирование любых текущих конфликтов, включая украинский, возможно исключительно через устранение их первопричин. Такое заявление она сделала в Женеве на дискуссии шестой Всемирной конференции спикеров парламентов, проходившей под эгидой темы «Мир в смятении: парламентское сотрудничество и многосторонний подход к решению проблем во имя мира, справедливости и процветания каждого».
«Все нынешние конфликты, включая украинский, имеют шанс на урегулирование только в случае устранения их первопричин. Пора запускать дипломатические ресурсы на полную мощь, и в первую очередь — ресурсы международных организаций», — добавила Матвиенко.
По словам председателя Совфеда, истинное предназначение международных объединений заключается в служении всему мировому сообществу на основе всеобщих демократических принципов, как это делают Межпарламентский союз или БРИКС. Недопустимо действовать в угоду интересам отдельных стран или группировок, допуская при этом двойные стандарты.
Напомним, что 27 июля Валентина Матвиенко прибыла в Женеву для участия в VI Всемирной конференции спикеров парламентов, намеченной на 28-30 июля. Вместе с председателем верхней палаты российского парламента в составе делегации заявлены зампредседателя СФ Константин Косачев, зампредседателя Государственной Думы Пётр Толстой, председатель Комитета ГД по международным делам Леонид Слуцкий.