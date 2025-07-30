Звезда «Эпидемии» Кирилл Кяро полностью расплатился с налоговой

Исполнитель главных ролей в сериалах «Эпидемия» и «Нюхач» Кирилл Кяро больше не числится в должниках ФНС — артист полностью погасил задолженность на сумму 473 тысячи рублей. Об этом стало известно «Постньюс».

У актёра больше нет ни долгов, ни открытых исполнительных производств. С его счетов сняты все возможные ограничения. Ситуация полностью урегулирована.