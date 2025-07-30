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30 июля, 11:19

Звезда «Эпидемии» Кирилл Кяро полностью расплатился с налоговой

Постньюс: Актёр Кирилл Кяро выплатил долг ФНС в размере 473 тысячи рублей

Обложка © ТАСС / Вадим Тараканов

Обложка © ТАСС / Вадим Тараканов

Исполнитель главных ролей в сериалах «Эпидемия» и «Нюхач» Кирилл Кяро больше не числится в должниках ФНС — артист полностью погасил задолженность на сумму 473 тысячи рублей. Об этом стало известно «Постньюс».

У актёра больше нет ни долгов, ни открытых исполнительных производств. С его счетов сняты все возможные ограничения. Ситуация полностью урегулирована.

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Ранее аналогичная история произошла с другим артистом — рэпером Птахой (Давидом Нуриевым). Его счета были заблокированы из-за долга перед Федеральной налоговой службой, превышающего 998 тысяч рублей. Однако уже к 29 июля исполнитель полностью погасил задолженность, после чего ФНС сняла все ограничения. Сейчас Нуриев не числится в должниках.

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Милена Скрипальщикова
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