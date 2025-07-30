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30 июля, 11:33

«Стоит особняком»: В Кремле прокомментировали космическое сотрудничество РФ и США

Песков: Важным от общих отношений РФ и США остаётся космическое сотрудничество

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / vaalaa

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / vaalaa

Сотрудничество России и США в области освоения космоса остаётся отдельным и позитивным фактором, несмотря на сложности в двусторонних отношениях. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Космическое сотрудничество (РФ и США — прим. Life.ru) стоит особняком, что, наверное, является очень позитивным фактором, что несмотря на все сложности не прерывается сотрудничество в области освоении космоса», — сказал он.

Также пресс-секретарь президента напомнил, что взаимодействие России и США в космической сфере не стоит смешивать с общим комплексом отношений между странами. Влияние космического диалога на общие отношения между странами не стоит переоценивать, однако сохранение контактов в столь важной сфере крайне необходимо. Эти слова прозвучали на фоне визита главы Роскосмоса Дмитрия Баканова в США.

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Ранее стало известно, что глава «Роскосмоса» Дмитрий Баканов сообщил о планах встретиться и провести переговоры с руководством NASA в США во время запуска Crew Dragon с российским космонавтом на борту. Он отметил, что сотрудничество России и США в космосе продолжается несмотря на сложные международные отношения.

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Милена Скрипальщикова
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