Сеть магазинов-дискаунтеров Доброцен подверглась атаке хакеров
Обложка © VK / Доброцен
Сеть магазинов-дискаунтеров «Доброцен» подверглась мощному нападению хакеров, вызвавшему серьёзный сбой в работе сразу пяти крупных филиалов в столицах регионов России: Москва, Санкт-Петербург, Екатеринбург и Самара. Согласно информации Mash, в результате нападения обрушились серверы компании и прекратил свою деятельность официальный веб-сайт.
Проблемы затронули также компьютерное оборудование торговых точек, где устройства перестали загружаться либо бесконечно зависают во время обновления программного обеспечения. Особое внимание привлекает тот факт, что возникли трудности с приёмом и отправкой товара складскими подразделениями, хотя торговые кассовые аппараты продолжают функционировать нормально. Сотрудники получили рекомендации немедленно отключить активные сессии на сторонних устройствах своих аккаунтов Telegram.
Предполагается, что причиной киберпреступления стали региональные особенности расположения некоторых торговых точек «Доброцен»: магазины присутствуют в регионах Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики и Крыма. Компания предупреждает, что восстановление нормальной работы займет примерно одну неделю. Важно отметить, что данная ситуация касается исключительно территории России и сопредельных государств, поскольку аналогичные сбои не зафиксированы в магазинах сети, расположенных в странах ближнего зарубежья, включая Армению, Казахстан и Белоруссию. Общий объем торговой сети «Доброцен» составляет порядка 900 точек продаж по состоянию на начало 2024 года.
Накануне хакерской атаки подверглась крупная аптечная сеть «Столички». Работа филиалов была временно приостановлена. К настоящему моменту неполадки устранили.