Сеть магазинов-дискаунтеров Доброцен подверглась атаке хакеров

Сеть магазинов-дискаунтеров «Доброцен» подверглась мощному нападению хакеров, вызвавшему серьёзный сбой в работе сразу пяти крупных филиалов в столицах регионов России: Москва, Санкт-Петербург, Екатеринбург и Самара. Согласно информации Mash, в результате нападения обрушились серверы компании и прекратил свою деятельность официальный веб-сайт.

Проблемы затронули также компьютерное оборудование торговых точек, где устройства перестали загружаться либо бесконечно зависают во время обновления программного обеспечения. Особое внимание привлекает тот факт, что возникли трудности с приёмом и отправкой товара складскими подразделениями, хотя торговые кассовые аппараты продолжают функционировать нормально. Сотрудники получили рекомендации немедленно отключить активные сессии на сторонних устройствах своих аккаунтов Telegram.