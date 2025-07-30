Мэр Прошунин: Семьи погибших при атаке БПЛА ВСУ на Сочи получат 500 тысяч рублей
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Власти Сочи выплатят полмиллиона рублей семьям погибших при массированной атаке ВСУ на город. Семьи пострадавших с тяжёлыми ранениями получат 200 тысяч рублей, с лёгкими — 50 тысяч рублей. Об этом через свой телеграм-канал сообщил глава администрации Сочи Андрей Прошунин.
«Семьям погибших при атаке БПЛА в Сочи направим по 500 тысяч рублей, получившим тяжёлые ранения — 200 тысяч рублей, пострадавшим с лёгкими ранениями — 50 тысяч», — написал Прошунин в посте.
Напомним, что в ночь на 24 июля территория Краснодарского края подверглась масштабной атаке беспилотных аппаратов со стороны ВСУ. Местные охарактеризовали её как одну из самых интенсивных за последнее время. В результате удара два человека погибли, 13 пострадали. Военный эксперт назвал целью атаки ВСУ на Сочи медийный эффект.