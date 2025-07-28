Взрыв газа в Саратове
Переговоры по Украине
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
28 июля, 10:13

«Можем дотянуться»: Военный эксперт назвал цель атаки ВСУ на Сочи

Обозреватель Головнёв: ВСУ атаковали Сочи ради медийного эффекта

Боец ВСУ с дроном. Обложка © mil.gov.ua

Боец ВСУ с дроном. Обложка © mil.gov.ua

В ночь на 24 июля Сочи подвергся атаке украинских беспилотников. Однако на российском курорте нет флота и военных аэродромов, обратил внимание военный обозреватель «Царьграда» Илья Головнёв. По его словам, ВСУ не выполняли боевых задач, а били по городу ради медийного эффекта.

«Это всё та же украинская тактика. Бить ради медийного эффекта, чтобы вызвать страх населения и панику — мол, смотрите, куда мы можем дотянуться, спокойных мест в России больше нет», — подчеркнул эксперт.

По его словам, ВСУ так и будут осуществлять террористические акции против мирного населения, пока НАТО обеспечивает Киев разведданными и целенаведением.

«Ничего не меняется»: В Кремле отреагировали на атаку дронов ВСУ в Сочи
«Ничего не меняется»: В Кремле отреагировали на атаку дронов ВСУ в Сочи

Напомним, в ночь на 24 июля Краснодарский край подвергся массированной атаке БПЛА, запущенных ВСУ. По словам местных жителей, это был один из самых интенсивных ударов за последнее время. В результате вражеского нападения погибли два человека, ещё 13 пострадали. В Госдуме уже предупредили ВСУ об ответном ударе после атаки на Сочи.

BannerImage
Борис Эльфанд
  • Новости
  • ВСУ
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Украина
  • Политика
  • Краснодарский край
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar