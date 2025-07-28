«Можем дотянуться»: Военный эксперт назвал цель атаки ВСУ на Сочи

В ночь на 24 июля Сочи подвергся атаке украинских беспилотников. Однако на российском курорте нет флота и военных аэродромов, обратил внимание военный обозреватель «Царьграда» Илья Головнёв. По его словам, ВСУ не выполняли боевых задач, а били по городу ради медийного эффекта.

«Это всё та же украинская тактика. Бить ради медийного эффекта, чтобы вызвать страх населения и панику — мол, смотрите, куда мы можем дотянуться, спокойных мест в России больше нет», — подчеркнул эксперт.