«Можем дотянуться»: Военный эксперт назвал цель атаки ВСУ на Сочи
Обозреватель Головнёв: ВСУ атаковали Сочи ради медийного эффекта
Боец ВСУ с дроном. Обложка © mil.gov.ua
В ночь на 24 июля Сочи подвергся атаке украинских беспилотников. Однако на российском курорте нет флота и военных аэродромов, обратил внимание военный обозреватель «Царьграда» Илья Головнёв. По его словам, ВСУ не выполняли боевых задач, а били по городу ради медийного эффекта.
«Это всё та же украинская тактика. Бить ради медийного эффекта, чтобы вызвать страх населения и панику — мол, смотрите, куда мы можем дотянуться, спокойных мест в России больше нет», — подчеркнул эксперт.
По его словам, ВСУ так и будут осуществлять террористические акции против мирного населения, пока НАТО обеспечивает Киев разведданными и целенаведением.
Напомним, в ночь на 24 июля Краснодарский край подвергся массированной атаке БПЛА, запущенных ВСУ. По словам местных жителей, это был один из самых интенсивных ударов за последнее время. В результате вражеского нападения погибли два человека, ещё 13 пострадали. В Госдуме уже предупредили ВСУ об ответном ударе после атаки на Сочи.