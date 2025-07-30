Полковник Муравей из элитного спецназа ВСУ ликвидирован под Харьковом вместе с сослуживцами

Российские военные нанесли удар по позициям спецподразделения «Омега» в Харьковской области. В результате ликвидированы сразу три офицера элитного спецназа ВСУ «Омега», в том числе полковник Богдан Луценко с позывным Муравей. Об этом сообщил военный репортёр ВГТРК Евгений Поддубный в своём Telegram-канале.

Ликвидированные офицеры нацгвардии Украины. Фото © 1st OMEGA

«Ликвидирован полковник Нацгвардии Украины Богдан Луценко, занимавший должность старшего инструктора по инженерной подготовке в Центре специального назначения «Омега». Также сообщается, что вместе с Луценко были уничтожены подполковник Андрей Санак и лейтенант Константин Шинкевич», — написал он.