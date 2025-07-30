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30 июля, 12:34

Полковник Муравей из элитного спецназа ВСУ ликвидирован под Харьковом вместе с сослуживцами

Полковник и два офицера спецназа ВСУ «Омега» уничтожены в Харьковской области

Полковник Богдан Луценко. Обложка © 1st OMEGA

Полковник Богдан Луценко. Обложка © 1st OMEGA

Российские военные нанесли удар по позициям спецподразделения «Омега» в Харьковской области. В результате ликвидированы сразу три офицера элитного спецназа ВСУ «Омега», в том числе полковник Богдан Луценко с позывным Муравей. Об этом сообщил военный репортёр ВГТРК Евгений Поддубный в своём Telegram-канале.

Ликвидированные офицеры нацгвардии Украины. Фото © 1st OMEGA

Ликвидированные офицеры нацгвардии Украины. Фото © 1st OMEGA

«Ликвидирован полковник Нацгвардии Украины Богдан Луценко, занимавший должность старшего инструктора по инженерной подготовке в Центре специального назначения «Омега». Также сообщается, что вместе с Луценко были уничтожены подполковник Андрей Санак и лейтенант Константин Шинкевич», — написал он.

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Ранее стало известно о точечных ударах Воздушно-космических сил по позициям ВСУ в ДНР и Харьковской области. В операции использовались управляемые авиабомбы ОДАБ-1500 и ФАБ-500. Удары пришлись по местам размещения 14-й отдельной бригады Нацгвардии и 143-й мехбригады ВСУ. Все попадания были подтверждены средствами объективного контроля, а видеооператоры зафиксировали момент поражения целей.

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Милена Скрипальщикова
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