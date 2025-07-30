Яркая ночь возмездия: «Герани» и «Искандеры» выжигают лагеря и хабы ВСУ на Украине «Искандеры» навестили лагерь подготовки стратегического резерва ВСУ в районе Гончаровского. Ликвидировано до 200 боевиков. Под удары возмездия попали объекты в Харькове, Николаевской и Черниговской области. Подробности в Life.ru. 30 июля, 11:50 Российские «Герани» выжгли железнодорожный хаб ВСУ. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Anelo

Удар «Искандеров» по учебному центру ВСУ: как РФ уничтожила стратегический резерв Украины

Этой ночью Вооружённые силы РФ провели серию комбинированных атак по объектам на территории противника. Прилёты зафиксированы в Днепропетровской области, Харькове, Николаевской и Черниговской области. В последней «Искандеры» поразили лагерь подготовки украинских боевиков.

— По месту дислокации лагеря 169-го учебного центра Сухопутных войск стратегического резерва ВСУ в районе населённого пункта Гончаровское Черниговской области последовательно нанесены удары ракетами с кассетной и фугасной боевыми частями, — сообщает Минобороны РФ.

БПЛА «Герань-2». Фото © ТАСС / Александр Щербак

После подтверждения информации объективным контролем туда сразу же были направлены две ракеты ОТРК «Искандер», одна из которых — с кассетной боевой частью. Утверждается, что в результате обстрела было уничтожено до двух сотен военнослужащих ВСУ.

Полигон включает в себя тактическое поле с полосой препятствий, автодром, танкодром, стрелковое поле и многое другое. По данным источников, лагерь подготовки в лесном массиве насчитывал около 15 сорокаместных палаток. Интересно, что в пресс-службе Сухопутных войск ВСУ потери признают, но цифры совсем другие. Они, как всегда, занижены.

— По состоянию на 21:30 известно о трёх погибших и 18 раненых военнослужащих. На месте работают соответствующие экстренные службы, — говорится в сообщении.

Боевая работа оперативно-тактического ракетного комплекса (ОТРК) «Искандер» Западного военного округа (ЗВО) в зоне проведения специальной военной операции. Фото © ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ

«Герани» сожгли военные эшелоны ВСУ в Павлограде: удары по логистике Украины

Сервис спутникового мониторинга ландшафтных пожаров зафиксировал тепловую аномалию на территории железнодорожной станции Павлоград-1 и подстанции Тяговая в Днепропетровской области.

— Поступают сообщения о прилётах российских «Гераней» в районе железнодорожной ветки. Известно минимум о четырёх попаданиях, что привело к возникновению очагов пожара. Огневое поражение было нанесено военным эшелонам, которые прибыли в Павлоград на разгрузку для отправки груза на Покровское направление, — сообщает Telegram-канал «Операция Z».

«Укрзализныця» подтверждает поражение путей и подстанции в Павлограде Днепропетровской области. По данным украинского железнодорожного ведомства, это стало причиной задержки и изменения маршрутов ряда поездов.

Удар по порту Очакова: ВС РФ уничтожили плацдарм для диверсий ВСУ

В рамках отработки портовой инфраструктуры противника ВС РФ нанесли результативный удар тяжёлыми РСЗО с кассетными БЧ по порту Очакова Николаевской области.

Удары в районе населённого пункта Очаков Николаевской области. Видео © Telegram / Минобороны России

Также несколько прилётов зафиксировано в Харькове, соответствующую информацию разместил в социальных сетях мэр города Игорь Терехов. Есть данные о прилётах по одному из промышленных предприятий. Сообщается о пожаре на этом объекте.

«Стрелы смерти» против ВСУ: как новое оружие РФ пробивает любую броню

Российские военные в зоне спецоперации начали применять новейшие боевые элементы индивидуального наведения «Мотив», которые уже прозвали «стрелами смерти». Они пробивают броню толщиной более десяти сантиметров. Эти элементы используются в составе кассетных боеприпасов, запускаемых как из систем залпового огня, так и с авиабомб.

— Не случайно их уже прозвали «стрелами смерти». Они оснащены инфракрасными датчиками наведения на тепловую сигнатуру целей. «Умный» боеприпас обнаруживает танк или бронетранспортёр и пикирует на него с большой скоростью, — написал военный эксперт Владислав Шурыгин в своём Telegram-канале.

Авторы Игорь Патрин