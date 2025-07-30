Нацбанк Казахстана начал валютные интервенции из-за мощного падения тенге

Нацбанк Казахстана приступил к валютным интервенциям (покупке или продаже иностранной валюты на валютном рынке с целью влияния на курс и стабилизации экономики) на фоне стремительного ослабления национальной валюты. Об этом сообщается на официальном сайте регулятора.

«Курс тенге в ходе торгов 30 июля достигал отметок 550 тенге за доллар США, ослабев на 5,8% с начала месяца, или на 4,7% с начала года», — говорится в сообщении ведомства.

В заявлении отмечается, что меры были приняты «в условиях крайне низкой ликвидности на валютном рынке и признаков усиленного спекулятивного давления». При этом точные объёмы интервенций не раскрываются. Регулятор пообещал продолжить внимательно следить за ситуацией и оперативно реагировать на дестабилизирующие колебания курса.