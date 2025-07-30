Матерился и хамил: Хрусталёва сняли с рейса за пьяный дебош
Поток: Телеведущий Хрусталёв устроил пьяный дебош в самолёте и был снят с рейса
Дмитрий Хрусталёв. Обложка © ТАСС / Софья Сандурская
Известный юморист Дмитрий Хрусталёв не смог улететь из Калининграда из-за собственного неадекватного поведения. Об инциденте сообщает Telegram-канал «Поток».
«На борт «России» (авиакомпания — Прим. Life.ru) артист поднялся изрядно выпившим и агрессивным... В итоге звёздного дебошира пришлось снять с рейса», — говорится в публикации.
По данным источника, Хрусталёв, имея билет на место 1А в бизнес-классе, бродил по салону, матерился в присутствии детей и в итоге уселся на чужое место 1F, продолжая хамить бортпроводникам.
Из-за скандального поведения телеведущего вылет рейса задержался на три часа. На земле его уже ждали сотрудники полиции. В публикации заявили, что поведение Хрусталёва обусловлено отсутствием рядом с ним телеведущего Ивана Урганта, который держал Дмитрия «на коротком поводке».
К слову, медийные личности зачастую оказываются в центре скандала на борту самолёта. Вечером 25 июля в аэропорту Пулково боец ММА Максим Камальдинов, ожидая рейс в Калининград, избил представителя авиакомпании «Победа». По утверждению очевидцев, спортсмен был пьян и вёл себя агрессивно. Попытка сотрудника перевозчика урегулировать ситуацию обернулась для него ударом по лицу и, предположительно, переломом челюсти. Нарушитель задержан.