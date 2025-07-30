Взрыв газа в Саратове
Переговоры по Украине
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
30 июля, 13:02

«В планах убрать килограммов 30»: Блогерша Гасанханова начала борьбу с лишним весом

Блогер Гасанханова решила скинуть 30 кг после проекта Большой куш. Бангкок

Наташа Гасанханова. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / ng_tv

Наташа Гасанханова. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / ng_tv

Телеведущая и блогер Наташа Гасанханова, создательница проектов «ДаДа — НетНет» и «Субкультура», начала борьбу с лишним весом. Об этом она рассказала в интервью Леди Mail.

Ранее Гасанханова не раз заявляла, что довольна своей внешностью, но участие в шоу «Большой куш. Бангкок» заставило её пересмотреть привычки. По словам ведущей, интенсивные физические нагрузки во время съёмок показали, что необходимо заняться здоровьем.

«Физически мне стало тяжело. Поэтому я решила взяться за своё здоровье и начать худеть — уже минус пять кг за месяц. В планах убрать килограммов 30 за полгода, и я надеюсь, что всё получится. Спорт, правильное питание, ограничение лишнего — вот план, на который я опираюсь при борьбе с лишним весом», — пояснила Гасанханова.

Также звезда призналась, что хочет выйти замуж, но пока не встретила подходящего человека. Она отметила, что чувствует себя комфортно в одиночестве, а всю нерастраченную любовь отдаёт своему псу Пабло.

Блогерша Наташа Гасанханова о встрече с Путиным: «Это как увидеть рок-звезду»
Блогерша Наташа Гасанханова о встрече с Путиным: «Это как увидеть рок-звезду»

Ранее известный российский исполнитель Филипп Киркоров вызвал обсуждения среди поклонников из-за изменений во внешности. Артист предстал перед публикой заметно похудевшим. По словам самого Киркорова, такой результат ему удалось достичь за счёт тренировок и сбалансированного рациона. Однако специалисты в области медицины предполагают, что для столь значительной трансформации, вероятно, потребовалась профессиональная медицинская помощь.

BannerImage
Александра Мышляева
  • Новости
  • Знаменитости
  • Поп-культура и Развлечения
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar