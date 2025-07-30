«В планах убрать килограммов 30»: Блогерша Гасанханова начала борьбу с лишним весом

Телеведущая и блогер Наташа Гасанханова, создательница проектов «ДаДа — НетНет» и «Субкультура», начала борьбу с лишним весом. Об этом она рассказала в интервью Леди Mail.

Ранее Гасанханова не раз заявляла, что довольна своей внешностью, но участие в шоу «Большой куш. Бангкок» заставило её пересмотреть привычки. По словам ведущей, интенсивные физические нагрузки во время съёмок показали, что необходимо заняться здоровьем.

«Физически мне стало тяжело. Поэтому я решила взяться за своё здоровье и начать худеть — уже минус пять кг за месяц. В планах убрать килограммов 30 за полгода, и я надеюсь, что всё получится. Спорт, правильное питание, ограничение лишнего — вот план, на который я опираюсь при борьбе с лишним весом», — пояснила Гасанханова.

Также звезда призналась, что хочет выйти замуж, но пока не встретила подходящего человека. Она отметила, что чувствует себя комфортно в одиночестве, а всю нерастраченную любовь отдаёт своему псу Пабло.