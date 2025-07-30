Сбой произошёл в сервисе отслеживания сбоев Downdetector

Сервис DownDetector, отслеживающий работоспособность различных веб-ресурсов, сам дал сбой. Доступ к сайту был временно ограничен. Сейчас он работает без перебоев.

Ранее в работе крупного петербургского провайдера AirNet произошёл сбой из-за атаки хакеров. Серверы провайдера полностью отключены — сотрудники не могут восстановить к ним доступ, как не могут и воспользоваться своими рабочими компьютерами. При попытке зайти на сайт провайдера появляется ошибка.