Взрыв газа в Саратове
Переговоры по Украине
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
30 июля, 13:03

Сбой произошёл в сервисе отслеживания сбоев Downdetector

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / IB Photography

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / IB Photography

Сервис DownDetector, отслеживающий работоспособность различных веб-ресурсов, сам дал сбой. Доступ к сайту был временно ограничен. Сейчас он работает без перебоев.

DownDetector — популярный ресурс, позволяющий отслеживать состояние серверов крупных компаний и сервисов.

ВкусВилл заявил о внутреннем сбое, из-за которого перестал работать сайт
ВкусВилл заявил о внутреннем сбое, из-за которого перестал работать сайт

Ранее в работе крупного петербургского провайдера AirNet произошёл сбой из-за атаки хакеров. Серверы провайдера полностью отключены — сотрудники не могут восстановить к ним доступ, как не могут и воспользоваться своими рабочими компьютерами. При попытке зайти на сайт провайдера появляется ошибка.

BannerImage
Полина Никифорова
  • Новости
  • Общество
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar