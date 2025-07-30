Пассажир пытался вывезти антикварный самовар XIX века из Иркутска

Иркутские таможенники изъяли антикварный самовар XIX века у авиапассажира. Ценный исторический артефакт пытались незаконно вывезти за границу. Об этом Life.ru сообщила пресс-служба Иркутской таможни.

Иркутские таможенники изъяли антикварный самовар XIX века у авиапассажира. Видео © Пресс-служба Иркутской таможни

«Уставъ высочайше утв. 10 апр. 1898 года», — гласит клеймо на семикилограммовом самоваре, обнаруженном в багаже пассажира.

Как установили эксперты, раритет был изготовлен на знаменитой тульской фабрике наследников Василия Баташева в период с 1898 по 1918 год. На изделии сохранились медали с промышленных выставок, подтверждающие его культурную ценность.

Пассажир, следовавший через «зелёный коридор», заявил, что приобрёл самовар как сувенир для родственников. Однако разрешительных документов на вывоз антиквариата у него не оказалось. Сейчас решается вопрос о привлечении его к административной ответственности за нарушение таможенных правил.

Согласно законодательству, предметы быта возрастом более 100 лет относятся к культурным ценностям и требуют специального разрешения Минкультуры для вывоза. Самовар направлен на дополнительную экспертизу, после чего будет передан в музей или возвращён законному владельцу при наличии соответствующих документов.