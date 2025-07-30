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30 июля, 13:33

В Москве до 1 августа ожидается аномальная жара за +30°

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Столица России столкнётся с жаркой погодой в ближайшие дни. Согласно сообщениям МЧС Москвы, в период с 31 июля по 1 августа дневная температура воздуха в городе поднимется до отметки 30–31°C.

«Старайтесь проводить больше времени в тени, под навесами или деревьями, используйте одежду светлых тонов и головной убор, пейте больше воды. Соблюдайте требования пожарной безопасности, исключите обращение с открытым огнём», — рекомендовали в МЧС.

Россия вскипает: Жара до +42 охватит сразу несколько округов
Россия вскипает: Жара до +42 охватит сразу несколько округов

Ранее Life.ru сообщал, что Москва по климату начинает напоминать Ростовскую область из-за жары и влаги. По словам специалистов, июль 2025 года можно считать «слегка аномальным». Средняя температура в столице превысила климатическую норму на 1,8 °C.

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Полина Никифорова
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