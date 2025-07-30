Американские астронавты переняли ритуал российских космонавтов и посмотрели «Белое солнце пустыни»

Российский ритуал просмотра культового фильма «Белое солнце пустыни» перед стартом переняли американские астронавты. Об этом сообщили в Госкорпорации «Роскосмоса».

«Космонавты Роскосмоса привнесли на американскую почву отечественные традиции. Теперь такой кинопросмотр практикуют и в США», — отмечается в публикации.

Фотография международного экипажа миссии Crew-11, где астронавты NASA и JAXA вместе с российским коллегой Олегом Платоновым смотрят советскую классику, подтверждает этот факт.

В корпорации пояснили, что фильм используется не только для психологической подготовки, но и как учебное пособие по операторскому мастерству — съёмочные приёмы из картины помогают космонавтам документировать работу на орбите. В кадре запечатлены российский космонавт Олег Платонов, американские астронавты Майкл Финк и Зина Кардман, а также астронавт JAXA Кимия Юи, сидящие перед экраном во время просмотра этого фильма.

Старт миссии Crew-11 с международным экипажем на борту запланирован на 31 июля. Теперь перед полётом, независимо от места запуска, участники экспедиции будут пересматривать приключения Сухова в песках Средней Азии, что стало новым символом космического сотрудничества.