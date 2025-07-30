Американские астронавты переняли ритуал российских космонавтов и посмотрели «Белое солнце пустыни»
Роскосмос: Экипаж Crew-11 посмотрел фильм Белое солнце пустыни перед стартом
Космонавты готовятся к старту. Обложка © Telegram / Госкорпорация «Роскосмос»
Российский ритуал просмотра культового фильма «Белое солнце пустыни» перед стартом переняли американские астронавты. Об этом сообщили в Госкорпорации «Роскосмоса».
«Космонавты Роскосмоса привнесли на американскую почву отечественные традиции. Теперь такой кинопросмотр практикуют и в США», — отмечается в публикации.
Фотография международного экипажа миссии Crew-11, где астронавты NASA и JAXA вместе с российским коллегой Олегом Платоновым смотрят советскую классику, подтверждает этот факт.
В корпорации пояснили, что фильм используется не только для психологической подготовки, но и как учебное пособие по операторскому мастерству — съёмочные приёмы из картины помогают космонавтам документировать работу на орбите. В кадре запечатлены российский космонавт Олег Платонов, американские астронавты Майкл Финк и Зина Кардман, а также астронавт JAXA Кимия Юи, сидящие перед экраном во время просмотра этого фильма.
Старт миссии Crew-11 с международным экипажем на борту запланирован на 31 июля. Теперь перед полётом, независимо от места запуска, участники экспедиции будут пересматривать приключения Сухова в песках Средней Азии, что стало новым символом космического сотрудничества.
Как ранее информировал Life.ru, директор «Роскосмоса» Дмитрий Баканов проведёт переговоры со своим американским коллегой из NASA на космодроме на мысе Канаверал, где одной из тем станут перекрестные пилотируемые миссии. Помимо этого, представители России будут присутствовать на запуске ракеты Falcon и космического корабля Dragon, стартующих с этой же площадки во Флориде.