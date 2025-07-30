В одной из стран фиксируют всплеск депрессии из-за того, что там слишком много нефти

Экономическое благополучие, по мнению аналитиков, обернулось ростом заболеваемости, учащимися стали хуже сдавать тесты по сравнению с другими странами Скандинавии, а избыточное развитие инфраструктуры не сопровождается повышением качества жизни. Также отмечается рост числа больничных и увеличение нагрузки на систему здравоохранения.

К слову, Норвегия, несмотря на благополучие, не является лидером среди стран в рейтинге счастья. Самой счастливой страной в мире по итогам 2024 года стала Финляндия, заняв эту строчку уже восьмой год подряд. Кроме того, в тройку лидеров вошли Дания и Исландия. США оказались на 24-м месте, а Украина — на 111-м. Самой несчастливой страной признан Афганистан, он находится на 147-й строчке.