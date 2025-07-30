«Обнищали без русских»: Журова высмеяла Международный союз конькобежцев

Дело в том, что фигурное катание — это элемент серьёзного шоу. Было много фан-групп, которые болели исключительно за наших спортсменов. В Японии на трибунах было видно, что всегда присутствовали болельщики, которые искренне болели за наших, как наши соотечественники, так и фанатские группы, потому что им очень нравилось, как выступают наши спортсмены. А сейчас там действительно убытки. <...> Международный союз всё понимает, они обнищали без русских спортсменов.