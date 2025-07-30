«Обнищали без русских»: Журова высмеяла Международный союз конькобежцев
Депутат Журова: Фигурное катание потеряло зрелищность без российских спортсменов
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Отсутствие российских спортсменов негативно сказалось на зрелищности и доходности фигурного катания, заявила депутат Госдумы Светлана Журова. По её словам, сейчас этот вид спорта сталкивается с убытками. Некоторые компании, финансировавшие международное фигурное катание, начали уходить из-за отсутствия российских спортсменов, которые всегда демонстрировали зрелищные программы и высокие результаты.
Дело в том, что фигурное катание — это элемент серьёзного шоу. Было много фан-групп, которые болели исключительно за наших спортсменов. В Японии на трибунах было видно, что всегда присутствовали болельщики, которые искренне болели за наших, как наши соотечественники, так и фанатские группы, потому что им очень нравилось, как выступают наши спортсмены. А сейчас там действительно убытки. <...> Международный союз всё понимает, они обнищали без русских спортсменов.
Журова также предположила, что на соревнования начало приходить меньшее число болельщиков. Без российских фигуристов пропал былой уровень конкуренции, смотреть выступления стало менее интересно.
Напомним, что ISU пожаловался на убытки в 8,5 млн швейцарских франков из-за отстранения российских фигуристов: санкции против спортсменов из РФ и Белоруссии негативно повлияли на бюджет организации. Доходы от коммерческой деятельности также продолжают падать из-за отсутствия россиян.