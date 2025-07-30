«Мы соревнуемся со временем»: Финальный день выставки «Рождение масштаба» прошёл в НЦ «Россия»
В Национальном центре Россия подвели итоги выставки Рождение масштаба
Обложка © Национальный центр «Россия»
Ведущие международные эксперты собрались в Национальном центре «Россия» для обсуждения вызовов современной архитектуры. 30 июля прошёл финальный день выставки «Рождение масштаба». Об этом сообщили организаторы масштабной выставки, посвященной эволюции российского зодчества.
«Мы соревнуемся со временем», — заявил директор Школы архитектуры Lovely Professional University Раджендра Кумар, подчёркивая необходимость ускоренного внедрения инноваций.
По его словам, современные технологии, включая ИИ и 3D-печать, сокращают сроки строительства с года до месяца, что требует переосмысления традиционных подходов.
Выставка «Рождение масштаба», работавшая с 30 июля 2025 года, представила уникальную ретроспективу — от древнерусского деревянного зодчества до футуристических проектов. Особый интерес вызвали интерактивные макеты, демонстрирующие эволюцию инженерной мысли и эстетических решений отечественных архитекторов.
Организаторы отметили, что мероприятие объединило не только профессионалов, но и студентов, и всех интересующихся развитием архитектуры. Национальный центр «Россия» подтвердил статус важной международной площадки для профессионального диалога, собрав ведущих экспертов со всего мира.
Торжественное закрытие выставки состоится сегодня в 18:00.
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