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Регион
30 июля, 14:16

В зоне СВО погибла оператор БПЛА из Тверской области с позывным Белка

В Тверской области похоронили оператора БПЛА Трофимову, погибшую в зоне СВО

Обложка © VK / Дарья Трофимова

Обложка © VK / Дарья Трофимова

В Вышнем Волочке Тверской области 30 июля состоялась церемония прощания и похороны Дарьи Трофимовой, героически погибшей в зоне СВО. Как сообщили в группе VK «Вышний Волочёк — говорим и показываем», 31-летняя женщина отдала свою жизнь, выполняя боевые задачи для защиты Родины.

«При выполнении служебного долга в ходе проведения специальной военной операции погибла Трофимова Дарья Александровна 1994г рождения, позывной «Белка», — говорится в сообществе.

В администрации Вышневолоцкого округа уточнили, что Трофимова несла службу в качестве оператора БПЛА, управляя дронами для обеспечения жизненно важной логистики — доставки еды и медикаментов бойцам. Среди боевых товарищей она была известна под позывным Белка.

Все, кто её знал, вспоминают о ней как об исключительно отважном, чутком и бесстрашном человеке. Похоронили Дарью в деревне Ермаково в Вышневолоцком районе Тверской области.

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Ольга Сливченко
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