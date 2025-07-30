В зоне СВО погибла оператор БПЛА из Тверской области с позывным Белка
В Тверской области похоронили оператора БПЛА Трофимову, погибшую в зоне СВО
Обложка © VK / Дарья Трофимова
В Вышнем Волочке Тверской области 30 июля состоялась церемония прощания и похороны Дарьи Трофимовой, героически погибшей в зоне СВО. Как сообщили в группе VK «Вышний Волочёк — говорим и показываем», 31-летняя женщина отдала свою жизнь, выполняя боевые задачи для защиты Родины.
«При выполнении служебного долга в ходе проведения специальной военной операции погибла Трофимова Дарья Александровна 1994г рождения, позывной «Белка», — говорится в сообществе.
В администрации Вышневолоцкого округа уточнили, что Трофимова несла службу в качестве оператора БПЛА, управляя дронами для обеспечения жизненно важной логистики — доставки еды и медикаментов бойцам. Среди боевых товарищей она была известна под позывным Белка.
Все, кто её знал, вспоминают о ней как об исключительно отважном, чутком и бесстрашном человеке. Похоронили Дарью в деревне Ермаково в Вышневолоцком районе Тверской области.
Ранее Life.ru писал, что мастер спорта по лёгкой атлетике, призёр всероссийских соревнований Евгений Катунин погиб на Донбассе в ходе специальной военной операции. Спортсмену было всего 25 лет.