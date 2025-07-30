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Регион
30 июля, 16:19

Сгоревшие в Самарской области дома принадлежали цыганскому табору

63.ru: Шесть домов, сгоревших в Самарской области, использовались цыганами

Обложка © Telegram / Прокуратура Самарской области

Обложка © Telegram / Прокуратура Самарской области

Шесть домов, которые сгорели в результате пожара в Волжском районе Самарской области, принадлежали цыганскому табору. Данную информацию передаёт региональный портал 63.ru.

Площадь пожара составила 1000 квадратных метров. На территории были установлены шесть самостроев. Удалось выяснить, что дома использовались цыганами в качестве пристанища. На данный момент на территории остались обгоревшие строения и брошенные животные. Бывшие жители съехали.

Прокуратура начала проверку по факту возгорания шести домов под Самарой
Прокуратура начала проверку по факту возгорания шести домов под Самарой

Напомним, что пожар произошёл в населённом пункте Придорожное в Самарской области. Пламя распространилось на площади около 1000 квадратных метров и охватило шесть жилых зданий. Пожарным удалось локализовать возгорание. Согласно данным управления ведомства, в результате происшествия никто не пострадал. В тушении пожара задействованы 84 человека и 25 единиц техники. В настоящее время причина возгорания устанавливается.

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Юлия Сафиулина
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