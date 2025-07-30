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30 июля, 14:22

Учебники, карандаши, форма: В России могут начать раздавать «школьные коробки»

Депутат Ветров предложил ввести школьную коробку для учеников разного возраста

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Olga Vorontsova

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Olga Vorontsova

Депутат из Шушар предложил создать «школьную коробку» для облегчения подготовки к учебному году. Об этом сообщает RT со ссылкой на обращение Михаила Ветрова, председателя Ассоциации производителей детских товаров, к министру просвещения Сергею Кравцову.

«Совсем скоро отечественные школы вновь откроют свои двери для сотен тысяч учеников по всей стране. А для миллионов российских родителей это означает старт непростых и дорогостоящих сборов своих детей к учебному году», — пояснил Ветров.

По его словам, особенно тяжело приходится семьям, где воспитывается несколько детей. В обращении содержится просьба рассмотреть возможность разработки набора, аналогичного «коробке для новорождённых», но предназначенного для школьников разного возраста.

Инициатива предполагает включение в такой комплект канцелярских товаров, дополнительных учебных материалов, а также элементов школьной и спортивной формы. Ветров отметил, что «школьная коробка» могла бы бесплатно предоставляться многодетным семьям, а для остальных — продаваться по льготной цене.

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Александра Мышляева
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