Учебники, карандаши, форма: В России могут начать раздавать «школьные коробки»

Депутат из Шушар предложил создать «школьную коробку» для облегчения подготовки к учебному году. Об этом сообщает RT со ссылкой на обращение Михаила Ветрова, председателя Ассоциации производителей детских товаров, к министру просвещения Сергею Кравцову.

«Совсем скоро отечественные школы вновь откроют свои двери для сотен тысяч учеников по всей стране. А для миллионов российских родителей это означает старт непростых и дорогостоящих сборов своих детей к учебному году», — пояснил Ветров.

По его словам, особенно тяжело приходится семьям, где воспитывается несколько детей. В обращении содержится просьба рассмотреть возможность разработки набора, аналогичного «коробке для новорождённых», но предназначенного для школьников разного возраста.

Инициатива предполагает включение в такой комплект канцелярских товаров, дополнительных учебных материалов, а также элементов школьной и спортивной формы. Ветров отметил, что «школьная коробка» могла бы бесплатно предоставляться многодетным семьям, а для остальных — продаваться по льготной цене.