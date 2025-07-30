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30 июля, 14:36

Алла Пугачёва эмоционально отреагировала на растяжку Олега Меньшикова в Греции

Пугачёва и Меньшиков. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ olegmenshikov.ru

Пугачёва и Меньшиков. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ olegmenshikov.ru

Алла Пугачёва не осталась равнодушной к отпускным снимкам народного артиста Олега Меньшикова. Сейчас 64-летний актёр находится в отпуске в Греции, а в соцсетях делится кадрами своего европейского турне.

«Второй день в Греции», — подписал актёр фотографию, где он с поднятой ногой расположился на диване с видом на море.

Олег Меньшиков. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/olegmenshikov.ru

Олег Меньшиков. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/olegmenshikov.ru

На этот жизнерадостный кадр Алла Борисовна отреагировала лаконичным: «Да!!!», вызвав волну обсуждений среди поклонников.

Меньшиков с супругой Анастасией Черновой начали отпуск в живописной Ломбардии, где артист публиковал уединённые пейзажи северной Италии. Перебравшись в Грецию, исполнитель роли Костика из «Покровских ворот» явно расслабился — его последние фото наполнены курортным настроением и самоиронией.

Поклонники активно комментируют средиземноморские приключения любимого актёра. Они пожелали ему хорошего отдыха и набраться на курорте как можно больше сил. Особенный интерес вызвала именно реакция Пугачёвой, известной своей избирательностью в публичных высказываниях.

К слову, Меньшиков продолжает оставаться одним из самых закрытых и в то же время обожаемых публикой актёров российского театра и кино. Его редкие отпускные публикации всегда становятся событием для поклонников.

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Напомним, что на фестивале Лаймы Вайкуле в Юрмале Примадонна вновь удивила публику, представ в необычном образе, который сразу же стал предметом обсуждения. Она появилась в сопровождении своего супруга, комика Максима Галкина*, и схватилась крепко за его руку. Кадры с их выходов опубликовал юморист в запрещённой соцсети.

*Включён в перечень иностранных агентов Минюста России.

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Алиса Хуссаин
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