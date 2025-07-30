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Регион
30 июля, 14:45
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«Громогласное беззаконие»: В МИД РФ пообещали ответ Болгарии за обвинения в поддержке терроризма

Захарова: Россия даст ответ на решение Болгарии назвать её спонсором терроризма

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Москва не оставит без ответа решение парламента Болгарии, признавшего РФ «страной, поддерживающей терроризм». Об этом на брифинге заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.

«Подобные громогласные и беспочвенные обвинения в адрес нашей страны обычно имеют задачу создать почву для новых санкций», — отметила она.

3 июля парламент Болгарии утвердил декларацию о солидарности с ЕС, в которой Россия названа государством, якобы поддерживающим и спонсирующим терроризм. Захарова охарактеризовала это как «попытку угнаться за локомотивом европейской русофобии» и подчеркнула, что Москва не оставит подобные действия без последствий.

В Болгарии в День ВМФ возложили цветы к памятнику мичману Красюку
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На фоне резкой антироссийской риторики в болгарском парламенте назревает внутренний конфликт. Недавно спикер Народного собрания Болгарии Наталья Киселова была вынуждена прервать пленарное заседание из-за бурной ссоры депутатов по поводу инициативы об ограничении преподавания русского языка в школах. Спор между партией «Возрождение» и блоком «Продолжаем перемены — Демократическая Болгария» перерос в открытый скандал.

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Милена Скрипальщикова
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