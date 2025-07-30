«Громогласное беззаконие»: В МИД РФ пообещали ответ Болгарии за обвинения в поддержке терроризма

Москва не оставит без ответа решение парламента Болгарии, признавшего РФ «страной, поддерживающей терроризм». Об этом на брифинге заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.

«Подобные громогласные и беспочвенные обвинения в адрес нашей страны обычно имеют задачу создать почву для новых санкций», — отметила она.

3 июля парламент Болгарии утвердил декларацию о солидарности с ЕС, в которой Россия названа государством, якобы поддерживающим и спонсирующим терроризм. Захарова охарактеризовала это как «попытку угнаться за локомотивом европейской русофобии» и подчеркнула, что Москва не оставит подобные действия без последствий.