«Я поклонница пышных форм»: Самая губастая девушка в мире захотела накачать щёки до максимума

Молодая болгарская блогерша Андреа Иванова, известная своими чрезмерно увеличенными губами, заявила о планах продолжить эстетические эксперименты над собственной внешностью. Её следующая цель — стать обладательницей самых больших щёк. Об этом пишет Daily Mail.

«Мне не нравится скучная, обыденная внешность, я поклонница пышных форм и эксцентричной красоты. Естественная красота мне не нравится, поэтому я решила кардинально изменить свою внешность», — рассказала Иванова.

26-летняя жительница Софии уже инвестировала около 25 тысяч долларов (более 2 миллионов рублей) в филлеры для губ. Женщина призналась, что потеряла счёт количеству проведённых косметических процедур. Близкие Ивановой выражают серьёзное беспокойство. Они считают, что чрезмерное увлечение инъекциями может привести к необратимым последствиям для здоровья.