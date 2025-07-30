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Регион
30 июля, 15:05

Двоих детей ранило при ударе ВСУ по детской площадке в Запорожской области

Обложка © Telegram / Балицкий Евгений

Обложка © Telegram / Балицкий Евгений

Двое детей получили ранения от осколков после того, как ВСУ обстреляли детскую площадку в Васильевке Запорожской области. Об этом сообщил губернатор региона Евгений Балицкий.

«В результате обстрела противником территории детской площадки в городе Васильевка пострадали двое детей: девочка 2016 года рождения и мальчик 2018 года рождения», — написал Балицкий.

Дети, получившие осколочные ранения, доставлены в медицинское учреждение, где им оказывают необходимую помощь. Угроза повторных ударов сохраняется, уточнил глава региона.

Двухлетняя девочка ранена из-за удара ВСУ по частному дому в Запорожской области
Двухлетняя девочка ранена из-за удара ВСУ по частному дому в Запорожской области

Ранее сообщалось, что житель Белгородской области получил ранения после атаки БПЛА ВСУ. Мужчину доставили в региональную больницу с травмами, полученными в результате взрыва.

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Мария Любицкая
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