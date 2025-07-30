Двоих детей ранило при ударе ВСУ по детской площадке в Запорожской области

Двое детей получили ранения от осколков после того, как ВСУ обстреляли детскую площадку в Васильевке Запорожской области. Об этом сообщил губернатор региона Евгений Балицкий.

«В результате обстрела противником территории детской площадки в городе Васильевка пострадали двое детей: девочка 2016 года рождения и мальчик 2018 года рождения», — написал Балицкий.

Дети, получившие осколочные ранения, доставлены в медицинское учреждение, где им оказывают необходимую помощь. Угроза повторных ударов сохраняется, уточнил глава региона.