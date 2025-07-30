«Июльский шторм»: Российская атомная подлодка показала мощь крупнейшей крылатой ракеты

Российская атомная подводная лодка (АПЛ) «Орёл» проекта 949А «Антей» способна нести 24 крылатые ракеты «Гранит», сообщает западное издание Military Watch Magazine (MWM). По информации статьи, в ходе недавних учений «Июльский шторм» РФ продемонстрировала удар этой ракеты, являющейся крупнейшей в мире.

Каждая ракета каждая весит 7 тонн, поражает цели на расстоянии до 500 километров и может уничтожать авианосцы противника. Эксперты отмечают поэтапную модернизацию российского подводного флота: субмарины проекта 949А «Антей» заменяются лодками проекта 885 «Ясень», а ракеты «Гранит» постепенно уступают место гиперзвуковым «Цирконам». Издание также сообщило о расширении производства ударных беспилотников «Герань-2» под Елабугой, что указывает на последовательное укрепление обороноспособности страны.