«Мы идём впереди»: Капитан объяснил, почему российским атомным подлодкам нет равных
Эксперт Дандыкин: У Запада нет подлодок, которые могут сравниться с российскими
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Российские атомные подлодки (АПЛ) превосходят зарубежные аналоги по ключевым характеристикам, включая уровень шумности. Об этом заявил капитан 1-го ранга в отставке Василий Дандыкин.
«В частности, нашли подлодки превосходят западные по такой важнейшей характеристике как шумность. И, кстати, у американцев нет пока ещё подлодок четвёртого поколения. По факту мы идём впереди — в этой важнейшей составляющей точно», — заявил он в эфире радио «Комсомольская правда».
Как ранее рассказывал Life.ru, 24 июля был поднят Андреевский флаг над новейшей атомной подводной лодкой «Князь Пожарский», церемонией руководил лично президент России Владимир Путин. Во Франции субмарину назвали «24-тысячетонным монстром», а американская пресса обратила внимание, что подводный крейсер может нести до 160 ядерных зарядов в десяти баллистических ракетах.