«Мы идём впереди»: Капитан объяснил, почему российским атомным подлодкам нет равных

«В частности, нашли подлодки превосходят западные по такой важнейшей характеристике как шумность. И, кстати, у американцев нет пока ещё подлодок четвёртого поколения. По факту мы идём впереди — в этой важнейшей составляющей точно», — заявил он в эфире радио «Комсомольская правда».