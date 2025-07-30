Захарова: Главы МИД России и Сирии встретятся 31 июля в Москве
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Министр иностранных дел России Сергей Лавров и глава сирийского МИД Асаад аш-Шейбани встретятся 31 июля в Москве для проведения переговоров. Об этом сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
По её словам, в ходе встречи планируется обсудить ключевые вопросы двустороннего сотрудничества, а также актуальные темы международной и региональной повестки.
Ранее впервые за четверть века состоялись переговоры на уровне министров между Израилем и Сирией. Встреча прошла в Париже при участии специального представителя США по Сирии и посла в Турции Тома Баррака.