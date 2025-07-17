«Готовы сражаться»: Власти Сирии сделали заявление о готовности к военным действиям

Президент переходного правительства Сирии Ахмед аш-Шараа в своём обращении к нации заявил о готовности страны к войне в ответ на агрессию Израиля. Его слова приводит международное агентство Reuters.

«Мы не из тех, кто боится войны. Всю свою жизнь мы сталкивались с трудностями и защищали наш народ, но всегда ставили интересы сирийцев выше хаоса и разрушений. Сирийский народ готов сражаться, если его достоинству будет угрожать», — подчеркнул аш-Шараа.