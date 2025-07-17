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Регион
17 июля, 08:12

«Готовы сражаться»: Власти Сирии сделали заявление о готовности к военным действиям

Ахмед аш-Шараа: Дамаск не боится военного конфликта и будет сражаться

Фото © Shutterstock / FOTODOM / Vladimir Gjorgiev

Фото © Shutterstock / FOTODOM / Vladimir Gjorgiev

Президент переходного правительства Сирии Ахмед аш-Шараа в своём обращении к нации заявил о готовности страны к войне в ответ на агрессию Израиля. Его слова приводит международное агентство Reuters.

«Мы не из тех, кто боится войны. Всю свою жизнь мы сталкивались с трудностями и защищали наш народ, но всегда ставили интересы сирийцев выше хаоса и разрушений. Сирийский народ готов сражаться, если его достоинству будет угрожать», — подчеркнул аш-Шараа.

В своём выступлении президент особое внимание уделил положению друзской общины, назвав защиту их прав ключевым приоритетом правительства. Он отверг любые попытки втянуть друзов в конфликт на стороне внешних сил.

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Напомним, что израильские войска нанесли удар по штаб-квартире сирийской армии в Дамаске в тот момент, когда там велась прямая трансляция репортажа местного телевидения. Этот акт стал ответом на нападения, совершенные на друзов – этническую и религиозную группу арабов, защиту которых Израиль взял на себя. Несмотря на напряженную обстановку, авиакомпания Emirates возобновила прямое авиасообщение между Дубаем и Дамаском, совершив первый за последние 13 лет рейс по этому маршруту.

Алиса Хуссаин
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