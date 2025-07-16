Первый за 13 лет рейс из Дубая в Дамаск совпал с ракетной атакой Израиля
Emirates выполнила первый рейс в Дамаск с 2012-го в день ракетной атаки Израиля
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Авиакомпания Emirates возобновила полёты из Дубая в Дамаск после 13-летнего перерыва, несмотря на новую эскалацию в регионе. Об этом свидетельствует онлайн-табло авиаперевозчика.
Ожидается, что Emirates сегодня запустит три рейса в неделю, увеличит их до четырёх с 2 августа, а с 26 октября перейдёт на ежедневные полёты. Однако уже в первый день возобновления рейсов, 16 июля, Израиль нанёс авиаудар по пригороду Дамаска. Согласно онлайн-табло, рейс Emirates прибыл в сирийскую столицу по расписанию. Полёты из Объединённых Арабских Эмират были приостановлены в 2012 году из-за гражданской войны в Сирии.
Напомним, израильские военные атаковали Генеральный штаб армии Сирии в Дамаске, пока на фоне него вёл репортаж сирийский телеканал. Израиль предпринял этот шаг в ответ на участившиеся нападения на друзов, арабскую этноконфессиональную группу, безопасность которой Израиль обязался обеспечивать. Две дивизии военных ЦАХАЛ будут переброшены на Голаны.