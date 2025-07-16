Первый за 13 лет рейс из Дубая в Дамаск совпал с ракетной атакой Израиля

Авиакомпания Emirates возобновила полёты из Дубая в Дамаск после 13-летнего перерыва, несмотря на новую эскалацию в регионе. Об этом свидетельствует онлайн-табло авиаперевозчика.

Ожидается, что Emirates сегодня запустит три рейса в неделю, увеличит их до четырёх с 2 августа, а с 26 октября перейдёт на ежедневные полёты. Однако уже в первый день возобновления рейсов, 16 июля, Израиль нанёс авиаудар по пригороду Дамаска. Согласно онлайн-табло, рейс Emirates прибыл в сирийскую столицу по расписанию. Полёты из Объединённых Арабских Эмират были приостановлены в 2012 году из-за гражданской войны в Сирии.