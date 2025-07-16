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16 июля, 14:42

Захарова заверила, что удары Израиля по Дамаску не задели российских дипломатов

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / alex9330

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / alex9330

Ни один российский дипломат не был ранен в ходе ударов Израиля по Дамаску. Об этом сообщила РИА «Новости» официальный представитель МИД России Мария Захарова.

По словам спикера Министерства иностранных дел РФ, российские дипломатические работники целы и невредимы после израильского обстрела Сирии.

«Нет», — ответила она на соответствующий вопрос.

Две дивизии военных Израиля идут на Голаны после попытки прорыва друзов в Сирию
Две дивизии военных Израиля идут на Голаны после попытки прорыва друзов в Сирию

Ранее израильские войска атаковали Генеральный штаб армии Сирии в Дамаске, пока на фоне него вёл репортаж сирийский телеканал. Причиной такого шага стали нападения на друзов — этноконфессиональную группу арабов, которых поклялся защищать Израиль.

Владимир Озеров
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