Захарова заверила, что удары Израиля по Дамаску не задели российских дипломатов
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Ни один российский дипломат не был ранен в ходе ударов Израиля по Дамаску. Об этом сообщила РИА «Новости» официальный представитель МИД России Мария Захарова.
По словам спикера Министерства иностранных дел РФ, российские дипломатические работники целы и невредимы после израильского обстрела Сирии.
«Нет», — ответила она на соответствующий вопрос.
Ранее израильские войска атаковали Генеральный штаб армии Сирии в Дамаске, пока на фоне него вёл репортаж сирийский телеканал. Причиной такого шага стали нападения на друзов — этноконфессиональную группу арабов, которых поклялся защищать Израиль.