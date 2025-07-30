Мемуары Навального внесли в список экстремистских материалов
Минюст внёс книгу Навального* Патриот ** в список экстремистских материалов
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Книга Алексея Навального* «Патриот»** была внесена в перечень экстремистских материалов. Об этом сообщается на сайте Министерства юстиции России.
Издание переведённое на несколько языков, в том числе и на русском, было выпущено литовским издательством One Book Publishing в 2024 году. Решение о запрете произведения вынес Ленинградский областной суд в июне 2025 года.
Ранее сообщалось, что Госдума приняла поправки, предусматривающие штрафы до 000 рублей за умышленный поиск в интернете экстремистских материалов и доступ к ним, а также за рекламу VPN-сервисов. Мера направлена против тех, кто осознанно ищет материалы, используемые террористами и экстремистами — такие действия теперь будут квалифицироваться как основание для привлечения к ответственности.
* Включён в реестр причастных к терроризму и экстремизму.
** Внесена в список экстремистских материалов.