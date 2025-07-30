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Регион
30 июля, 16:49

Носок, в котором Майкл Джексон исполнял лунную походку, ушёл с молотка за баснословную сумму

Носок Майкла Джексона продали на аукционе за 6,2 тысячи евро

Обложка © ТАСС / AP / Joel Ryan

Обложка © ТАСС / AP / Joel Ryan

Золотистый носок, принадлежавший легендарному королю поп-музыки Майклу Джексону, был выставлен на торги аукционного дома был куплен за 6,2 тысячи евро (чуть менее 600 тысяч рублей). Первоначально лот оценили в 2,5 тысячи евро, однако спрос оказался значительно выше первоначальных ожиданий организаторов торгов. Об этом сообщает телеканал BFMTV.

Носок Майкла Джексона. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ Interencheres

Носок Майкла Джексона. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ Interencheres

Носок нашёл работник сцены стадиона «Шарль Эрманн» в Ницце после состоявшегося 27 июня 1997 года концерта. Майкл Джэксон тогда исполнил свою знаменитую лунную походку именно в этих золотых носках, украшенных кристаллами. Они сделали обувь особенно заметной для зрителей, наблюдавших выступление легендарного артиста.

Первоначально попытки продать уникальный экспонат оказались неудачными. По словам представителей аукционного дома, первые торги 21 июля провалились из-за недостаточного уровня рекламы. Однако потом сотрудники получили многочисленные запросы от заинтересовавшихся коллекционеров.

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Полина Никифорова
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