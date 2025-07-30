Владимир Зеленский допустил ряд ошибок, отказываясь от мирных инициатив. Об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в интервью польскому телеканалу wPolsce24.

«Я уважаю президента Зеленского, но считаю, что он допустил ошибки. Одной из них было отклонить год назад моё предложение попытаться заключить мир. Положение Зеленского непростое», — заявил он.

Орбан подчеркнул, что нынешняя обстановка является сложной для главы киевского режима. Необходима личная встреча президента России Владимира Путина и лидера США Дональда Трампа для достижения соглашения и прекращения вооружённого конфликта.