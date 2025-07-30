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Регион
30 июля, 18:39

В Ташкенте отменили концерт писательницы Рубиной, пожелавшей «растворить жителей Газы в соляной кислоте»

В Ташкенте отменили концерт писательницы Дины Рубиной после заявления о Газе

Обложка © ТАСС / Гавриил Григоров

Обложка © ТАСС / Гавриил Григоров

В столице Узбекистана Ташкенте отменили концерт писательницы Дины Рубиной. Об этом сообщается на сайте afisha.uz;

«Литературный концерт Дины Рубиной, который должен был пройти во Дворце искусств «Туркистон» 10 октября, отменён», — указано в сообщении.

Информация о концерте также пропала с сайта iticket.uz.

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Ранее Духовное управление мусульман (ДУМ) России потребовало правовой оценки заявлений Дины Рубиной о жителях сектора Газа. Там квалифицировали её слова как призыв к этническим чисткам и массовому уничтожению гражданского населения. Скандал разгорелся после слов писательницы о том, что население палестинского анклава следует «растворить в соляной кислоте», а территорию «превратить в парковку». Проживающая в Израиле уроженка Ташкента заявила, что в секторе Газа «нет мирных жителей».

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Никита Никонов
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