В Ташкенте отменили концерт писательницы Рубиной, пожелавшей «растворить жителей Газы в соляной кислоте»
В Ташкенте отменили концерт писательницы Дины Рубиной после заявления о Газе
Обложка © ТАСС / Гавриил Григоров
В столице Узбекистана Ташкенте отменили концерт писательницы Дины Рубиной. Об этом сообщается на сайте afisha.uz;
«Литературный концерт Дины Рубиной, который должен был пройти во Дворце искусств «Туркистон» 10 октября, отменён», — указано в сообщении.
Информация о концерте также пропала с сайта iticket.uz.
Ранее Духовное управление мусульман (ДУМ) России потребовало правовой оценки заявлений Дины Рубиной о жителях сектора Газа. Там квалифицировали её слова как призыв к этническим чисткам и массовому уничтожению гражданского населения. Скандал разгорелся после слов писательницы о том, что население палестинского анклава следует «растворить в соляной кислоте», а территорию «превратить в парковку». Проживающая в Израиле уроженка Ташкента заявила, что в секторе Газа «нет мирных жителей».