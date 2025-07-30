В Ташкенте отменили концерт писательницы Рубиной, пожелавшей «растворить жителей Газы в соляной кислоте»

Ранее Духовное управление мусульман (ДУМ) России потребовало правовой оценки заявлений Дины Рубиной о жителях сектора Газа. Там квалифицировали её слова как призыв к этническим чисткам и массовому уничтожению гражданского населения. Скандал разгорелся после слов писательницы о том, что население палестинского анклава следует «растворить в соляной кислоте», а территорию «превратить в парковку». Проживающая в Израиле уроженка Ташкента заявила, что в секторе Газа «нет мирных жителей».