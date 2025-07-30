В Уфе на глазах у очевидцев рухнуло здание техникума, которое планировали снести

Здание бывшего техникума начало рушиться прямо на глазах у прохожих в Уфе. Оно находилось в аварийном состоянии и вскоре должно было быть снесено. К счастью, никто не пострадал. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT.

В Уфе рухнуло здание техникума. Видео © SHOT

Подобная ситуация с разрушением домов повторяется уже в четвёртый раз за последний месяц. Стоящие рядом со зданием люди, судя по видео, отделались лёгким испугом.