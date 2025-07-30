В Уфе на глазах у очевидцев рухнуло здание техникума, которое планировали снести
SHOT: В Уфе обрушилась часть здания бывшего техникума
Здание бывшего техникума начало рушиться прямо на глазах у прохожих в Уфе. Оно находилось в аварийном состоянии и вскоре должно было быть снесено. К счастью, никто не пострадал. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT.
В Уфе рухнуло здание техникума. Видео © SHOT
Подобная ситуация с разрушением домов повторяется уже в четвёртый раз за последний месяц. Стоящие рядом со зданием люди, судя по видео, отделались лёгким испугом.
Ранее в Ленинградской области произошло обрушение кровли горящего ангара. Пожар произошёл на площади 600 квадратных метров. К тушению были привлечены более 30 человек и 12 единиц техники. Информации о пострадавших не поступало.
Обложка © SHOT