ОП РФ и 61 крупнейшая НКО договорились о независимом контроле за выборами

61 федеральная общественная организация выразила готовность участвовать в независимом наблюдении за выборами в Единый день голосования 14 сентября. Соответствующие соглашения были подписаны представителями крупнейших НКО с Общественной палатой РФ в среду. Документы предусматривают сотрудничество между Палатой и организациями в обучении наблюдателей, их направлении на избирательные участки, а также оперативный обмен информацией о результатах мониторинга в дни голосования. Об этом сообщается на сайте Независимого общественного мониторинга (НОМ).

Традиционное ежегодное мероприятие с НКО открыла секретарь Общественной палаты РФ Лидия Михеева. В своём выступлении она подчеркнула, что все участники соглашения разделяют принципы содействия прозрачности и законности выборов, а также соблюдения избирательных прав граждан.

Максим Григорьев, сопредседатель Координационного совета при ОП РФ по общественному контролю за голосованием, отметил, что институт общественного наблюдения стал неотъемлемой частью избирательного процесса. По его словам, эту работу ведут сотни тысяч неравнодушных граждан, десятки региональных общественных организаций и общественные палаты субъектов. Григорьев добавил, что сегодня каждый желающий может принять участие в наблюдении за различными формами голосования, и важно информировать об этом людей.

Алёна Булгакова, председатель Комиссии ОП РФ по общественному контролю и работе с обращениями граждан, пригласила представителей общественных организаций к участию в образовательных мероприятиях. Речь идёт как об очных семинарах в регионах, так и об онлайн-вебинарах, где эксперты расскажут о методах контроля за дистанционным электронным голосованием. Булгакова также отметила, что в дни голосования на площадке Общественной палаты будет работать Ситуационный центр с насыщенной программой, и призвала организации к активному взаимодействию.

Александр Брод, член СПЧ и председатель Ассоциации НОМ, заявил, что за последние годы сформировалась серьёзная гражданская сила из общероссийских и региональных организаций, которые занимаются мониторингом всех этапов избирательного процесса. По его словам, наблюдатели играют ключевую роль в обеспечении законности выборов. Брод также отметил, что избирательная кампания 2025 года отличается высокой динамичностью, отчасти из-за предстоящих выборов в Госдуму, и подчеркнул необходимость объединения усилий для общественного контроля.

Фирдус Алиев, президент Российской ассоциации политических консультантов, назвал общественное наблюдение крайне важным институтом. Он выразил заинтересованность в прозрачном диалоге и чётких правилах взаимодействия, чтобы наблюдение способствовало повышению доверия к выборам и созданию равных условий для всех участников избирательного процесса.

Владимир Шаповалов, член Правления Российской ассоциации политической науки, сообщил, что десятки экспертов РАПН активно участвуют в просветительской деятельности, связанной с наблюдением. Он также отметил, что сотни студентов, аспирантов и молодых преподавателей ежегодно вовлекаются в общественный контроль за выборами.

Алексей Песков, заместитель председателя Корпуса «За чистые выборы», рассказал, что в регионах России наблюдается тренд на внутреннее наставничество среди наблюдателей. По его словам, многие участники образовательных программ уже имеют опыт наблюдения и мотивируют других граждан проявлять активность. Песков подчеркнул, что тесное взаимодействие между НКО помогает развивать принципы взаимопомощи и эффективной коммуникации.

Владимир Зорин, председатель Комиссии ОП РФ по межнациональным, межрелигиозным отношениям и миграции, обратил внимание на то, что в период выборов усиливаются попытки внешнего вмешательства в различные сферы, включая миграцию и историческую память. Он призвал общественные организации совместно выявлять подобные угрозы, а также контролировать соблюдение закона партиями и кандидатами.

Ассоциация юристов России также присоединилась к соглашению. Анастасия Милютина, исполнительный директор АЮР, сообщила, что члены организации участвуют в общественном наблюдении и проводят обучение для будущих наблюдателей.

Кроме того, к соглашению присоединились Ассамблея народов России, Российское общество «Знание», Экспертный институт социальных исследований, Союз журналистов России, Союз женщин России, Всероссийское казачье общество, Федеральная нотариальная палата, Российский Союз Молодёжи, Ассоциация волонтёрских центров и другие крупные общественные организации.