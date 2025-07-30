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Регион
30 июля, 20:58

Представитель Талибана* Моджахед осудил ООН за отход от нейтралитета

Обложка © freepik / natanaelginting

Обложка © freepik / natanaelginting

Представитель движения «Талибан»* Забиулла Моджахед выступил с критикой в адрес Организации Объединённых Наций за отход от нейтралитета. Об этом говорится в публикации Ariana News.

«ООН должна была оставаться нейтральным институтом. Однако сейчас она работает в угоду западной политической повестке», — высказался Моджахед.

Он добавил, что действующий представитель Афганистана в ООН Насир Ахмад Фаик лишился легитимности, так как был назначен на этот пост свергнутыми властями страны. Талибы* добивались ротации постоянного представителя во всемирной организации с 2021 года, но комитет ГА ООН по проверке полномочий каждый раз оставлял его на посту.

«Кого представляет этот человек? По каким принципам и протоколам он работает? Он не имеет внутренней легитимности и не представляет народ Афганистана», — резюмировал Моджахед.

Строки гимна талибов вызвали жёсткую реакцию в ГД
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Напомним, в начале месяца Международный уголовный суд санкционировал арест двух высокопоставленных представителей «Талибана»*. Ордера были выданы в отношении лидера движения Хайбатуллы Ахундзады и главы Верховного суда Афганистана Абдула Хакима Хаккани. Отмечается, что данные лица фактически контролируют территорию Афганистана с 15 августа 2021 года.

* Деятельность движения запрещена в соответствии с решением ООН.

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Виталий Приходько
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