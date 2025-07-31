Чёрное море у берегов Одессы позеленело из-за обилия водорослей

Чёрное море у берегов Одессы затянуло водорослями, что вызвало беспокойство у жителей и туристов. Местные паблики сравнили море с болотом, отмечая, что вода позеленела.

В Одессе из-за цветения водорослей позеленело Чёрное море. Видео © Telegram / Страна.ua

На видео, опубликованном украинским изданием «Страна.ua», видно, как отдыхающие пытаются очистить воду, используя вилы. Цветение водорослей — привычное сезонное явление для курорта, особенно в летние месяцы. Оно может сопровождаться неприятным запахом и ухудшением качества воды.