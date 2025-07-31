Взрыв газа в Саратове
Переговоры по Украине
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
30 июля, 21:33

Чёрное море у берегов Одессы позеленело из-за обилия водорослей

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Oleg Kovtun Hydrobio

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Oleg Kovtun Hydrobio

Чёрное море у берегов Одессы затянуло водорослями, что вызвало беспокойство у жителей и туристов. Местные паблики сравнили море с болотом, отмечая, что вода позеленела.

В Одессе из-за цветения водорослей позеленело Чёрное море. Видео © Telegram / Страна.ua

На видео, опубликованном украинским изданием «Страна.ua», видно, как отдыхающие пытаются очистить воду, используя вилы. Цветение водорослей — привычное сезонное явление для курорта, особенно в летние месяцы. Оно может сопровождаться неприятным запахом и ухудшением качества воды.

«Белоусов пошёл на крайние меры»: В Чёрном море всю ночь полыхал теневой флот НАТО
«Белоусов пошёл на крайние меры»: В Чёрном море всю ночь полыхал теневой флот НАТО

Ранее Life.ru писал, что жителей Одессы шокировал странный «летучий корабль». Очевидцы засняли над Чёрным морем парящее в воздухе морское судно. На самом деле — это Fata Morgana. Так называется явление сложной оптической иллюзии, которое возникает из-за чередования слоёв воздуха разной температуры и плотности. Именно поэтому объекты на горизонте могут выглядеть искажёнными.

BannerImage
Юния Ларсон
  • Новости
  • Украина
  • Общество
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar