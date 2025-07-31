Отпуск меньше 14 дней: Life.ru выяснил, где в России живут главные трудоголики страны

Четверть российских работников ежегодно отдыхают менее двух недель, показал опрос, в котором приняли участие более 1200 человек. Исследование, проведённое HR-холдингом Ventra выявило значительные региональные различия в длительности отдыха. Результаты опроса оказались в распоряжение Life.ru.

Почти половина респондентов (47%) берёт ежегодный отпуск продолжительностью от 14 до 28 дней. Более четверти россиян — 28% — официально отдыхают меньше 14 дней. Больше всего «трудоголиков» проживает в Москве, Казани, Самаре и Санкт-Петербурге. В топе городов, жители которых отдыхают больше 28 календарных дней, — Екатеринбург, Москва и Новосибирск.

Более половины (52%) опрошенных продолжают выполнять рабочие обязанности в отпуске. Отношение близких к такому режиму в основном нейтральное, а 21% поддерживает необходимость трудиться во время отдыха.

Операционный директор HR-холдинга Лусине Абгарян отметила, что такие результаты свидетельствуют о дефиците баланса между работой и восстановлением. По её словам, постоянная занятость в отпуске говорит о профессионализме, но при этом сигнализирует о рисках снижения продуктивности из-за недостатка полноценного отдыха.