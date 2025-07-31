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Регион
30 июля, 23:02

Трамп сообщил о подписании соглашения с Пакистаном по совместной добыче нефти

Дональд Трамп. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / noamgalai

Дональд Трамп. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / noamgalai

Президент США Дональд Трамп сообщил о заключении нового соглашения с Пакистаном, предусматривающего участие американских компаний в добыче нефти. Об этом республиканец заявил в соцсети Truth Social.

По его словам, договор предполагает совместную работу двух государств по освоению нефтяных ресурсов Пакистана. В настоящий момент идёт процесс выбора компании из США, которая возьмёт на себя руководство проекта. По словам Трампа, есть возможность, что Исламская республика сможет продавать продукцию Индии.

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А ранее власти Индии заявили, что намерены защищать национальные интересы в ответ на пошлины США в размере 25%. Отмечается, что правительство придаёт «первостепенное значение защите и повышению благосостояния фермеров, предпринимателей и малого бизнеса». Власти также собираются предпринять необходимые шаги, чтобы защитить национальные интересы.

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Тимур Хингеев
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