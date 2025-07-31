Трамп сообщил о подписании соглашения с Пакистаном по совместной добыче нефти
Дональд Трамп. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / noamgalai
Президент США Дональд Трамп сообщил о заключении нового соглашения с Пакистаном, предусматривающего участие американских компаний в добыче нефти. Об этом республиканец заявил в соцсети Truth Social.
По его словам, договор предполагает совместную работу двух государств по освоению нефтяных ресурсов Пакистана. В настоящий момент идёт процесс выбора компании из США, которая возьмёт на себя руководство проекта. По словам Трампа, есть возможность, что Исламская республика сможет продавать продукцию Индии.
А ранее власти Индии заявили, что намерены защищать национальные интересы в ответ на пошлины США в размере 25%. Отмечается, что правительство придаёт «первостепенное значение защите и повышению благосостояния фермеров, предпринимателей и малого бизнеса». Власти также собираются предпринять необходимые шаги, чтобы защитить национальные интересы.