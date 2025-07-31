Культурный код: Психолог объяснил, почему у русских и американок разные «редфлаги» в парнях

В современном мире разница в отношении к гендерным ролям в России/СНГ и на Западе становится всё более заметной. Россиянки предъявляют к своим потенциальным партнёрам совсем иные требования, чем жительницы США. В беседе с Life.ru психолог Александр Кичаев рассказал, чем обусловлен подобный контраст.

Эксперт обратил внимание на то, что в России и странах СНГ преобладают традиционные представления о гендерных ролях. В мужчинах ценятся такие качества, как сила, надёжность и умение нести ответственность. В то же время на Западе нормой считается, когда парни делают маникюр, экспериментируют с внешним видом и перенимают женские черты поведения.

Собеседник Life.ru напомнил, что ещё в середине прошлого века в культуре Запада имел место культ «классического мачо». В те времена были популярны брутальные образы ковбоев, героев боевиков и «плохих парней». Эталонами маскулинности тогда выступали такие актёры, как Сильвестр Сталлоне, Клинт Иствуд и Джон Уэйн. Всё изменилось в 90-х, когда в странах набрали силу феминистические движения и идеи пересмотра гендерных стереотипов.

Сегодня мы наблюдаем закономерный результат этих изменений. Границы между мужским и женским на Западе настолько размылись, что в некоторых странах биологические мужчины могут официально участвовать в женских спортивных соревнованиях. Многие в России справедливо видят в этом тревожный сигнал о глубоком кризисе традиционных ценностей. Александр Кичаев Психолог

В России по-прежнему превалируют консервативные взгляды на вопросы гендерных ролей. Мужчина в первую очередь рассматривается как защитник и добытчик, а женщина — как хранительница очага и источник тепла, отмечает Кичаев. По его мнению, подобные представления проецируются и на идеалы красоты. Так, в нашей стране ценятся сильные, мужественные мужчины и женственные, утончённые женщины.

Эксперт считает, что в данном случае речь идёт не о бездумном консерватизме, а об отрефлексированном выборе. Исторический опыт России и стран СНГ показывает, что наибольшая устойчивость в кризисных условиях характерна именно семьям с традиционным укладом. Попытки Запада стереть границу между гендерными различиями влекут за собой рост психических заболеваний, социальные и демографические проблемы, отмечает психолог.

«При этом российское общество не отвергает разумные изменения. Современные женщины успешно сочетают мягкость с деловой хваткой, мужчины учатся проявлять эмоции, не теряя мужественности. Но в отличие от Запада, эти процессы у нас происходят естественно, без революционных потрясений и насильственного насаждения новых норм», — добавил специалист.

Разница между культурами в восприятии гендерных ролей является следствием ключевых ценностей. На фоне социальных экспериментов Запада Россия сохраняет понятия о мужском и женском в качестве фундамента для крепких семей и здорового общества.

«В России девушки чаще ищут «настоящего мужика» – сильного, надёжного, способного защитить и обеспечить. В США ценится баланс: мужчина может быть сильным, но при этом эмоционально открытым, современным и не зацикленным на устаревших стереотипах», — подытожил Кичаев.

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