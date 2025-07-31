Илон Маск заявил, что ИИ и робототехника способны решить проблему голода

Американский предприниматель Илон Маск высказал мнение, что искусственный интеллект и робототехника могут стать решением для таких серьёзных глобальных проблем, как голод, болезни и бедность. В своём недавнем посте в социальной сети X он подчеркнул, что именно эти технологии могут помочь человечеству справиться с вызовами современности.

Миллиардер уверен, что инновации в области ИИ и автоматизации способны значительно улучшить качество жизни людей по всему миру.

«Путь к решению проблем голода, болезней и бедности лежит через искусственный интеллект и роботехнику», — написал Маск.