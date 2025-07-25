Вершитель судеб: Стало известно, как Илон Маск сорвал попытку контрнаступления ВСУ

Отключение спутникового интернета Starlink по распоряжению Илона Маска привело к срыву контрнаступления ВСУ в 2022 году, сообщает Reuters. Источники агентства утверждают, что блокировка сети, осуществленная через старшего инженера SpaceX, затронула ключевые районы, в том числе Херсонскую область.