Вершитель судеб: Стало известно, как Илон Маск сорвал попытку контрнаступления ВСУ
Reuters: Макс распорядился отключить Starlink перед контрнаступлением ВСУ в 2022-м
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Отключение спутникового интернета Starlink по распоряжению Илона Маска привело к срыву контрнаступления ВСУ в 2022 году, сообщает Reuters. Источники агентства утверждают, что блокировка сети, осуществленная через старшего инженера SpaceX, затронула ключевые районы, в том числе Херсонскую область.
Сотрудник компании Майкл Николлс проинформировал коллег о необходимости исполнения данного приказа. Это привело к нарушению связи у украинских войск, вызвав панику среди личного состава. Беспилотники вышли из строя, а артиллерийские расчёты, полагавшиеся на Starlink для корректировки огня, столкнулись с проблемами в поражении целей.
Несмотря на заявление SpaceX о неизменной поддержке Украины, источники утверждают, что недавнее решение компании стало неожиданностью для многих сотрудников и фактически предоставило Маску возможность влиять на ситуацию в зоне конфликта.
Накануне вечером по всему миру произошёл сбой спутниковой связи Starlink, в результате чего терминалы, которые используются ВСУ, перестали работать по всей линии фронта. В компании подтвердили факт нарушения работоспособности, Илон Маск извинился за произошедшее и пообещал, что подобное больше не повторится. Позже компания сообщила о полном восстановлении доступа к сервису.