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Регион
25 июля, 03:21

Starlink сообщил о полном восстановлении доступа к сервисам

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / FellowNeko

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / FellowNeko

Компания Starlink заявила о полном восстановлении работы сервисов спутниковой системы связи после масштабного сбоя. Об этом сообщается в заявлении, опубликованном в социальной сети X.

«Проблема с подключением решена, доступ к сервисам Starlink восстановлен», — говорится в сообщении компании.

Названа причина мощного сбоя в работе Starlink, на который пожаловались ВСУ
Названа причина мощного сбоя в работе Starlink, на который пожаловались ВСУ

Напомним, ранее пользователи из многих стран пожаловались на неполадки в работе Starlink. Поступило более 60 тысяч обращений, в том числе из ВСУ, которые используют терминалы американской компании. Основатель SpaceX Илон Маск извинился за сбой.

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Антон Голыбин
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