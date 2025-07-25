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«Птицы Мадяра» снова не взлетели: как сбой Starlink привёл командира СБС Бровди в ярость

Масштабный сбой спутниковой системы Starlink обрушил работу новейших Сил беспилотных систем (СБС) Украины, что очень расстроило их одиозного командира — нациста и бизнесмена Роберта Бровди (Мадяр). Что об этом известно?

25 июля, 12:04
Starlink рухнула по всему фронту и расстроила командира Сил беспилотных систем Украины Роберта Бровди. Обложка © Коллаж © Life.ru, фото © Shutterstock / FOTODOM / daily_creativity, © YouTube / МАДЯР

Starlink рухнула по всему фронту и расстроила командира Сил беспилотных систем Украины Роберта Бровди. Обложка © Коллаж © Life.ru, фото © Shutterstock / FOTODOM / daily_creativity, © YouTube / МАДЯР

Глобальный сбой Starlink 25 июля 2025: последствия для ВСУ

В работе спутниковой системы Starlink в ночь с 24-го на 25 июля 2025 года произошёл глобальный сбой по всему миру, который длился больше трёх часов. Сервис Downdetector, отслеживающий работу популярных веб-ресурсов, сообщил, что поступило не менее 50 тысяч обращений. 60% жалоб касались нестабильного соединения, тогда как остальные 40% пользователей столкнулись с полным отсутствием связи. Наибольшее количество обращений поступило из США, где о неполадках сообщили приблизительно 63 тысячи абонентов. Значительные перебои также наблюдались в Великобритании, Австралии и ряде стран Латинской Америки, включая Мексику, Аргентину, Чили и Бразилию.

Связи лишились не только обычные пользователи, но и ВСУ, которые активно пользуются услугами Starlink. Об этом заявили военкоры Telegram-канала «Военная хроника».

В течение четырёх часов фронт с украинской стороны оказался частично ослеплён и оглушён: FPV-дроны не летали, артиллерия не получала целеуказания — и все, кто мог, там и тут переходили на радиосвязь. На несколько часов проблемы у компании Илона Маска фактически отбросили ВСУ на десятилетие назад в плане управляемости, — сообщает канал «Военная хроника».

В первую очередь проблема затронула операторов БПЛА. Командующий новыми Силами беспилотных систем ВСУ нацист и бизнесмен Роберт Мадяр Бровди был просто в ярости, когда говорил о наличии проблем в работе системы Starlink на передовой. Об этом он сообщил в своих социальных сетях.

— Starlink лёг по всему фронту, — рвал и метал Бровди.

Без спутников СБС буквально легли. За подразделением Бровди «Птицы Мадяра» и так тянется дурная слава неудачников. Отряду в составе ВСУ пришлось бежать из Авдеевки, Артёмовска (Бахмута), Крынков и многих других населённых пунктов.

Сбой в работе Starlink нарушил работу ВСУ и в очередной раз обнажил главную проблему в зависимости от частной инфраструктуры.

ВСУ критически зависят от системы Starlink. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Hadrian

ВСУ критически зависят от системы Starlink. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Hadrian

Что произошло со Starlink

Глава компании SpaceX Илон Маск извинился за сбой в работе спутниковых терминалов сети Starlink. Он пообещал, что обслуживание будет восстановлено в ближайшее время.

— Извините за сбой. SpaceX устранила первопричину, чтобы гарантировать, что подобное больше не повторится, — написал Маск в соцсети X.

А вице-президент компании Майкл Николс пояснил, что технический сбой произошёл из-за неполадок в программном обеспечении. Перебои в работе сервиса были вызваны отказом критически важных компонентов внутреннего программного обеспечения, отвечающих за функционирование базовой сети, заявил Николс в своём обращении через социальную сеть X.

Сейчас Starlink полностью восстановила работу сервисов спутниковой системы связи. Об этом говорится в заявлении компании, опубликованном в социальной сети X.

Роль Starlink в ВСУ: управление дронами, разведка и уязвимости

Украина стала использовать Starlink после того, как накануне СВО внезапно вышла из строя система Intelsat, на которую тогда полагалось командование ВСУ. У Украины была возможность выбрать другие спутниковые системы вместо предложенных Илоном Маском, но Starlink сочли более надёжным вариантом.

— Чтобы гарантированно обеспечить управление войсками, была выбрана на тот момент самая передовая технология, которая была в большей степени устойчива к подобным повреждениям спутников. Она очень многочисленна, и там коды шифрования самые новые и так далее, рассказал эксперт в сфере космонавтики, в прошлом инженер-конструктор космических систем Дмитрий Конаныхин.

Спутниковая группировка США включает в себя 1,4 тысячи спутников. Это без учёта примерно 2,4 тысячи низкоорбитальных спутников интернет-связи Starlink. В декабре 2022 года сообщалось, что только напрямую на Киев и военных Украины работает более 500 спутников США и НАТО, 70 из них — военные, остальные — двойного назначения, например спутники видовой разведки небезызвестной компании Maxar. Также в зоне СВО задействовано до 300 спутников Starlink, которые позиционируются как гражданские, однако по факту эта «квазигражданская инфраструктура» использовалась военными для построения информационной сети и в ряде случаев для управления беспилотниками.

Система Starlink работает как «коммуникационный каркас» всей украинской армии: управление дронами, синхронизация огня, передача разведданных, даже логистика — всё это завязано на стабильный канал широкополосной спутниковой связи. Когда он исчез — боевая устойчивость начала разрушаться буквально на глазах, подчёркивает Telegram-канал «Военная хроника».

Ранее Илон Маск заявлял, что система Starlink принципиально важна для украинской армии и «весь фронт рухнет, если я её отключу».

В зоне СВО задействовано до 300 спутников Starlink. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Anelo

В зоне СВО задействовано до 300 спутников Starlink. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Anelo

Борьба со Starlink: методы РЭБ и перспективы российской спутниковой связи

Военные эксперты считают, что Россия будет развивать собственную систему спутниковой связи, чтобы не оказаться в похожей уязвимой ситуации. Необходимо строить устойчивую, автономную, неуязвимую систему управления: с космическим сегментом, мобильными наземными станциями и полной интеграцией в разведывательно-ударный контур.

Для борьбы со спутниками НАТО Армия России может применять как испытанные образцы вооружений, так и относительно новые разработки, ещё не использовавшиеся в боевых условиях. Ещё в апреле 2023 года The Washington Post, ссылаясь на утечку секретных документов, рассказала об участившихся случаях сбоев в работе навигации GPS и спутников Starlink на Украине. По версии журналистов, это может быть вызвано работой новейшего противоспутникового оружия РФ. Среди таких систем американские журналисты указывают неизвестную РЭБ «космического базирования», о которой нет никакой официальной информации. Однако задолго до СВО Россия действительно вела разработки оружия противодействия угрозам из космоса: МиГ-31Д «Лисья гончая», Ил-76 с боевым лазером, А-235 «Нудоль», Ил-22ПП.

Российские военные без труда могли бы сбивать спутники Starlink, но есть один нюанс.

— Если сбить спутник, фактически это будет расцениваться как нападение на страну. Это всё равно что потопить гражданский или военный корабль. Атака на любую инфраструктуру государства приравнивается к нападению. Это в перспективе имеет огромные последствия — как юридические, так и политические, отметил главный редактор портала Avia.ru Роман Гусаров.

Остаются средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ). Глушение спутников с Земли не запрещено и, значит, юридически приемлемо. Спутники получают с Земли телеметрическую информацию и команды управления, и, если перейти на их частоту, можно «забить эфир» и затруднить управление космическими аппаратами.

Пять российских систем, которые могут оставить ВСУ без связи Starlink
Пять российских систем, которые могут оставить ВСУ без связи Starlink
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Авторы
Игорь Патрин
Игорь Патрин
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